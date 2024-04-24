الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين

القدس المحتلة-سانا

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين وانضمامها إلى الحراك الدولي الذي يدعو إلى احترام حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة.

وجددت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا مطالبتها لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت.

بدوره أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن خطوة جامايكا هذه تعبير عن حجم التضامن العالمي والدولي مع القضية الفلسطينية وانكشاف حقيقة الدعاية الإسرائيلية التي خدعت الرأي العام العالمي والدولي لفترة من الزمن.

وأشار المجلس إلى أن هذا الاعتراف يشكل رسالة إلى الدول التي تدعم الاحتلال وتحميه وتدافع عنه بأن العالم ضاق ذرعاً بالظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة انتقال التضامن الدولي نحو المزيد من الخطوات العملية والقرارات لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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