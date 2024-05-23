المقاومة العراقية تستهدف موقعاً للعدو الإسرائيلي في إيلات (أم الرشراش) بواسطة الطيران المسير

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية صباح اليوم موقعا للعدو الإسرائيلي في إيلات (أم الرشراش) بواسطة الطيران المسير.

وقالت المقاومة في بيان: إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مقاتلو المقاومة في العراق صباح اليوم هدفا حيوياً للعدو في إيلات (أم الرشراش) بواسطة الطيران المسير”، مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء.

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