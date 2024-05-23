درجات الحرارة إلى انخفاض وأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ويتحول إلى غائم خلال ساعات المساء والليل فوق المناطق الساحلية والشرقية والجزيرة، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق، وتكون غزيرةً ومصحوبة بحبّات البرد أحياناً، ويكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 65 كيلومتراً في الساعة، وتثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة على المناطق الشمالية والغربية الجنوبية، بينما تبقى أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والجو غائم جزئياً مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الشمالية الغربية والساحلية والجزيرة، وتكون غزيرة مصحوبة بهطل حبات البرد أحياناً، وسديمي مغبر في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الخميس الجمعة السبت دمشق 33 / 16 28 / 16 26 / 15 القنيطرة 28 / 13 25 / 12 22 / 11 درعا 33 / 16 28 / 16 27 / 15 السويداء 29 / 13 25 / 12 23 / 11 حمص 31 / 18 27 / 17 24 / 17 حماة 34 / 18 28 / 17 25 / 17 الحسكة 35 / 21 36 / 20 32 / 20 اللاذقية 27 / 21 26 / 20 25 / 20 طرطوس 27 / 20 26 / 19 26 / 20 حلب 32 / 20 26 / 18 27 / 19 إدلب 32 / 17 27 / 16 27 / 17 دير الزور 36 / 23 34 / 20 31 / 20 الرقة 34 / 20 31 / 19 29 / 19

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency