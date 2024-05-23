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الدفاعات الروسية تدمر 3 مسيرات و 35 صاروخاً أوكرانياً فوق مقاطعة بيلغورود

2024-05-23

موسكو-سانا

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية اليوم ثلاث طائرات دون طيار و 35 صاروخاً أوكرانياً، كانت تستهدف مقاطعة بيلغورود.

وقالت الدفاع الروسية في بيان وفقاً لوكالة سبوتنيك: “خلال الليلة الماضية تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام نظام الصواريخ المتعددة (أولخا) ونظام الصواريخ المتعددة (فامبير) وطائرات دون طيار على أهداف على الأراضي الروسية”.

وحسب البيان تم تدمير ثلاثة صواريخ (أولخا) واثنين وثلاثين صاروخاً من طراز (فامبير)، وثلاث طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

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