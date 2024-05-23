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يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

2024-05-23

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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استشهاد عشرات الفلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: 35 شهيداً معظمهم أطفال جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعات الماضية

– وسائل إعلام فلسطينية: 16 شهيداً بينهم 10 أطفال جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الدرج وسط مدينة غزة

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يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع

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