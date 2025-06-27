وفاة 18 شخصاً غرقاً جراء الأمطار الغزيرة شمال باكستان

إسلام آباد-سانا

لقى 18 شخصاً اليوم حتفهم غرقاً في نهر “سوات” بسبب الأمطار الغزيرة في شمال باكستان.

وأكدت السلطات الباكستانية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن جثث من قضوا غرقاً.

وتشهد الأمطار الموسمية في باكستان تأثيراً مدمراً على العديد من المناطق، حيث أدت إلى مصرع وإصابة العشرات بسبب حوادث ناتجة عن الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح عاتية وعواصف ترابية.

من جهتها حذرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية من خطر السيول والفيضانات في مناطق عدة، من بينها خيبر بختونخوا، والبنجاب، في ظل توقعات باستمرار الأمطار حتى مطلع شهر تموز المقبل.