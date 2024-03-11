(تطورات الأوضاع الراهنة في سورية)… محاضرة للدكتور مهدي دخل الله بالمحطة الثقافية بجرمانا

ريف دمشق-سانا

أقامت المحطة الثقافية في جرمانا بالتعاون مع فرع ريف دمشق لاتحاد الكتاب العرب محاضرة بعنوان (تطورات الأوضاع الراهنة في سورية) على جميع المستويات، سلط من خلالها الباحث والمترجم مهدي دخل الله الضوء على تداعيات المؤامرة والحرب الإرهابية على سورية وسبل التصدي لها.

ورأى الدكتور دخل الله أن المعايير الاجتماعية والثقافية بعد الحرب التي واجهتها سورية من مؤامرات ومضايقات وحصار كان لها الأثر السلبي على الحياة الاجتماعية، نظراً لاستهداف مجتمعنا والعمل على إلغائه وتشويه هويته وانتمائه.

وأشار الدكتور دخل الله إلى أن عودة الأمور إلى ما كانت عليه بعد هذه الظروف الصعبة ستعيد المجتمع إلى حياته الطبيعية، فنحن برغم كل الظروف التي عانيناها لم نصل إلى ما وصلت إليه دول كثيرة في الماضي متل الاتحاد السوفييتي وغيرها من جوع ومعاناة إلى أن حققت النصر فهناك شعوب اضطرت إلى أكل الأعشاب بعدما تعرضت إلى اضطهاد الدول الغربية والأوروبية والأمريكية، مبيناً أن الدول التي تحيط بنا مثل لبنان والعراق لم تتعرض للذي تعرضنا إليه في مواجهة دول كثيرة، إضافة إلى دول الجوار.

الدكتور غسان غنيم رئيس فرع ريف دمشق لاتحاد الكتاب العرب الذي أدار الحوار بين أن الشعوب التي تحقق الانتصارات والنهايات الإيجابية لا بد أن تتميز بالمحبة ومعرفة كيفية مواجهة المؤامرات التي يجب أن تتصدى لها.

حضر المحاضرة عدد من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالثقافة والأدب وأغنوا الحوار بأسئلة ونقاشات متنوعة.

يذكر أن الدكتور مهدي دخل الله باحث ومترجم شغل العديد من المواقع الإعلامية والثقافية، وله العديد من المؤلفات، وهو عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

محمد خالد الخضر

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