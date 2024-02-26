استمرار صرف تعويضات المتضررين من الفيضانات في سهل عكار

طرطوس-سانا

بلغت قيمة التعويضات الممنوحة للمزارعين المتضررين من الفيضانات التي حصلت في الثاني والثالث عشر من كانون الثاني الماضي في سهل عكار بريف طرطوس نحو 6 مليارات و573 مليون ليرة سورية.

وأوضح مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في الصفصافة المهندس أحمد ديب في تصريح لمراسلة سانا أن عدد المزارعين الذين استحقوا التعويضات بلغ 1882 متضرراً، حيث تم صرف نحو 5 مليارات و600 مليون ليرة سورية حتى اليوم، مبيناً أن اللوائح الاسمية منشورة في المصرف إلى جانب قيمة التعويض المخصص للمزارع المتضرر.

ولفت ديب إلى أن عملية توزيع مستحقات المتضررين من الفيضانات توزع أصولاً وحصراً في المصرف الزراعي التعاوني بالصفصافة، ومستمرة حتى الانتهاء من تسليم آخر مبلغ لهم.

وكانت دائرة صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية في مديرية زراعة طرطوس دعت المزارعين المتضررين في سهل عكار إلى تقديم طلبات اعتراض في ديوان المديرية، عبر تقديم بيان قيد عقاري وتنظيم زراعي للعقارات المتضررة بالغمر، حيث ينتهي تقديم الطلبات في يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وتسببت الأحوال الجوية خلال تلك الفترة بحدوث فيضانات وإلحاق أضرار بالأراضي الزراعية، وعدد من المنازل السكنية في منطقة سهل عكار.

هيبه سليمان

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