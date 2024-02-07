7 شباط 1882- صدور الدستور المصري

دمشق-سانا
1830- مجلس الوزراء الفرنسي يقر في جلسة خاصة احتلال الجزائر.
1882- صدور الدستور المصري.
1900- تأسيس حزب العمال البريطاني.
1924- الحكومة الإيطالية تقرر إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي.
1939- افتتاح مؤتمر المائدة المستديرة بين مندوبي مصر والعراق والأردن والسعودية واليمن، ومندوبين بريطانيين في قصر سان جيمس في لندن.
1959- الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يعلن دستور كوبا الجديد.
1965- الملاكم الأمريكي كاسيوس كلاي يعلن إسلامه ويغير اسمه إلى محمد علي كلاي.
1979- كوكب بلوتو يتحرك ليدخل مدار نيبتون لأول مرة منذ تاريخ اكتشافه.
1986- زعيمة المعارضة الفلبينية كورازون أكينو تفوز بالانتخابات الرئاسية على منافسها الرئيس فرديناند ماركوس.
1992- التوقيع على معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تعرف باسم معاهدة ماسترخت.
2015- لوحة (متى تتزوجين) تُباع بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، وبذلك تصبح أغلى لوحة بيعت في التاريخ.
من مواليد هذا اليوم:
1693- الإمبراطورة آنا إيفانوفنا، إمبراطورة روسيا الثامنة في الإمبراطورية الروسية.
1842- ألكسندر ريبو، رئيس وزراء فرنسا.
1885-سنكلير لويس، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1930.
من وفيات هذا اليوم:
1837- الملك غوستاف الرابع أدولف، ملك السويد.
1960- إيجور فاسيليفتش خرشاتوف، عالم فيزياء روسي.
أعياد ومناسبات:
اليوم العالمي للرجال في مالطا.
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