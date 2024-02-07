7 شباط 1882- صدور الدستور المصري

دمشق-سانا

1830- مجلس الوزراء الفرنسي يقر في جلسة خاصة احتلال الجزائر.

1882- صدور الدستور المصري.

1900- تأسيس حزب العمال البريطاني.

1924- الحكومة الإيطالية تقرر إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي.

1939- افتتاح مؤتمر المائدة المستديرة بين مندوبي مصر والعراق والأردن والسعودية واليمن، ومندوبين بريطانيين في قصر سان جيمس في لندن.

1959- الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يعلن دستور كوبا الجديد.

1965- الملاكم الأمريكي كاسيوس كلاي يعلن إسلامه ويغير اسمه إلى محمد علي كلاي.

1979- كوكب بلوتو يتحرك ليدخل مدار نيبتون لأول مرة منذ تاريخ اكتشافه.

1986- زعيمة المعارضة الفلبينية كورازون أكينو تفوز بالانتخابات الرئاسية على منافسها الرئيس فرديناند ماركوس.

1992- التوقيع على معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تعرف باسم معاهدة ماسترخت.

2015- لوحة (متى تتزوجين) تُباع بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، وبذلك تصبح أغلى لوحة بيعت في التاريخ.

من مواليد هذا اليوم:

1693- الإمبراطورة آنا إيفانوفنا، إمبراطورة روسيا الثامنة في الإمبراطورية الروسية.

1842- ألكسندر ريبو، رئيس وزراء فرنسا.

1885-سنكلير لويس، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1930.

من وفيات هذا اليوم:

1837- الملك غوستاف الرابع أدولف، ملك السويد.

1960- إيجور فاسيليفتش خرشاتوف، عالم فيزياء روسي.

أعياد ومناسبات:

اليوم العالمي للرجال في مالطا.

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