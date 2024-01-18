ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم على خلفية تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2010.59 دولارات للأوقية بعد يوم من انخفاضه إلى 2001.72 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 13 كانون الأول.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2012.40 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.61 دولاراً للأوقية وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 885.38 دولاراً وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 926.54 دولاراً.

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