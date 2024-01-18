18 كانون الثاني2017- تنظيم داعش الإرهابي يفجر واجهة المسرح الأثري في مدينة تدمر الأثرية

دمشق-سانا

1778- البحار والمستكشف الإنكليزي جيمس كوك يكتشف جزر هاواي ويسميها جزر ساندويتش.

1863- إسماعيل باشا يتولى حكم مصر بعد وفاة عمه الوالي محمد سعيد باشا وهو خامس حكام مصر من أسرة محمد علي.

1896- عرض جهاز الأشعة السينية (أشعة إكس) لأول مرة.

1911- أول هبوط لطائرة على منصة حاملة للطائرات هي الطراد المدرع (يو أس أس بنسلفانيا) في خليج سان فرانسيسكو.

1919- افتتاح أعمال مؤتمر باريس للسلام في قصر فرساي بفرنسا، وهو اجتماع عقده الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى قرروا فيه كيفية اقتسام غنائم المهزومين وحددوا أسس السلام القادم معهم عقب هدنة 1918.

1943- السوفييت يعلنون كسر حصار لينينغراد من قبل القوات النازية.

1952- بدء الثورة الشعبية في تونس ضد الاحتلال الفرنسي والسلطات الفرنسية تلقي القبض على الحبيب بورقيبة.

1981- انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية في مدينة الطائف في السعودية.

2002- انتهاء الحرب الأهلية في سرياليون.

2003- عاصفة نارية في كانبرا بأستراليا تقتل 4 أشخاص وتحرق 491 منزلاً.

2007- مصرع 50 شخصاً وإصابة المئات جراء عاصفة ضربت المملكة المتحدة وغرب أوروبا وتسببت بخسائر كبيرة وإغلاق المطارات والموانئ وغرق بعض السفن.

2017- تنظيم داعش الإرهابي يفجر واجهة المسرح الأثري في مدينة تدمر الأثرية.

من مواليد هذا اليوم:

1689- شارل مونتسكيو مفكر فرنسي وصاحب نظرية فصل السلطات.

1937- جون هيوم سياسي إيرلندي شمالي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1998.

1970- عبد المنعم عمايري ممثل فلسطيني من مواليد سورية.

1971- جوسيب غوارديولا لاعب ومدرب كرة قدم إسباني.

من وفيات هذا اليوم:

1862- جون تايلر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية العاشر.

1863- محمد سعيد باشا رابع حكام مصر من أسرة محمد علي.

1881- أوجوست مارييت باشا عالم المصريات الفرنسي الذي أسس المتحف المصري.

1936- روديارد كبلينغ أديب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1907.

1995- أودولف بوتنانت عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1939.

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