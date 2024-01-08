موقع سلوفاكي: دمشق تضج بالحياة على عكس ما يروج في الخارج

براتسلافا-سانا

أكد موقع زوزنام الإلكتروني السلوفاكي واسع الانتشار أن السياح الأجانب يحظون بالترحيب الحار في سورية، ويستمتعون خلال التجول بمناطقها.

وأشار الموقع في تقرير مصور جديد إلى أن سورية غنية بالأماكن الأثرية المهمة والجميلة، مستعرضاً تاريخ الجامع الأموي وقلعة الحصن ومعلولا وتاريخ نواعير حماة وغيرها من المواقع الأثرية السورية.

وذكر التقرير أن دمشق تحتضن أسواقاً كثيرة وجاذبة وأن ما يفاجئ الزائر فيها هو أنها تضج بالحياة على عكس ما يروج في الخارج.

وكان الموقع نشر الأسبوع الماضي تقريراً مصوراً آخر عن دمشق وصف فيه الأجواء السائدة فيها بأنها مفرحة لكل سائح، وأن دمشق ومنذ القرون الوسطى تحظى بشعبية عالية بسبب منتجاتها الحرفية المميزة.