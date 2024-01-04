مجلس الأمن يدين بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في محافظة كرمان الإيرانية

نيويورك-سانا

ندد مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات بالهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في محافظة كرمان الإيرانية أمس وراح ضحيتهما 103 أشخاص، بينما أصيب 150 آخرون بجروح.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المجلس قوله في بيان اليوم: “إن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين”، معرباً عن تعاطفه العميق وتعازيه لأسر الضحايا وحكومة إيران.

وأضاف المجلس في بيانه أن أي أعمال إرهابية تعتبر إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها ومكان ارتكابها وزمانها ومرتكبيها، داعياً كل الدول للتعاون بنشاط مع إيران في محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة.

وكان السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد ايرواني أكد في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وإلى سفير فرنسا الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن بلاده ملتزمة باستخدام كل الآليات المتاحة لضمان محاسبة المسؤولين والمتواطئين معهم في الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في محافظة كرمان أمس.

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