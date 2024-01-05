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المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي

2024-01-04

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية بواسطة الطيران المسير قوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور.

وقالت المقاومة في بيان اليوم إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مقاتلو المقاومة في العراق بواسطة الطيران المسير قاعدة الاحتلال في حقل العمر النفطي بسورية”، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت في وقت سابق اليوم قوات الاحتلال الأميركي في مخيم الركبان بسورية.

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