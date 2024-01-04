الهلال الأحمر تطالب المجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية مستشفى الأمل في قطاع غزة من اعتداءات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي التدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة، محذرة من أن قصف الاحتلال المتواصل له يهدد حياة آلاف النازحين والطواقم الطبية فيه.

وقالت الجمعية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إن العدوان الإسرائيلي على القطاع المنكوب منذ 90 يوماً يستمر في تدمير القطاع الصحي عموماً والمستشفيات خصوصاً، وقصف خلال الأيام الماضية مستشفى الأمل ومبنى الجمعية، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ورضيع لا يتجاوز عمره أيام.

وأكدت الجمعية أن محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية يشهد أيضاً قصفاً عنيفاً منذ نحو أسبوعين، ما يعرض حياة النازحين للخطر، فضلاً عن أجواء الرعب والهلع التي يعيشونها وخاصة الأطفال على مدار الساعة، ما دفع بالعشرات منهم للنزوح مرة أخرى خوفاً على حياتهم، بعد أن كانوا لجؤوا إلى مقر الجمعية ومستشفى الأمل باعتباره مكاناً آمناً.

وأعربت الجمعية عن قلقها على حياة النازحين والجرحى والطواقم الطبية من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد المستشفى، مناشدةً المجتمع الدولي والشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التدخل الفوري والعاجل وفقاً للقانون الدولي الإنساني لحماية المستشفى ولإنقاذ الأرواح، وخاصة أنها تؤوي حوالي 14 ألف نازح إضافة للكوادر الطبية والجرحى والمرضى.

وأشارت الجمعية إلى أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير محطة الإرسال الخاصة باتصالات الجمعية، والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة بعد توقف كل وسائل الاتصال المختلفة في خان يونس، ما يشكل عائقاً كبيراً أمام استجابة الطواقم الإسعافية للجرحى والمرضى والحالات الإنسانية.

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