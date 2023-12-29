المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بالأسلحة المناسبة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة محققة إصابات مباشرة فيها.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة استهدف مقاتلونا ‏موقعي المرج وحدب يارون بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة”.

كما استهدفت المقاومة ‏مرابض مدفعية للعدو الصهيوني في موقع خربة ماعر ورافعة للعدو ‏تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابتها إصابة مباشرة.‏

إلى ذلك واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات فى جنوب لبنان مترافقاً مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي المعادي.

كما قصف العدو أطراف بلدات حامول الناقورة والعين الزرقا والجبين وأم التوت وطيرحرفا والبستان، ونفذت مسيرتان إسرائيليتان اعتداءين بصاروخين على أطراف بلدتي يارون وعيترون ما أدى الى احتراق سيارة مدنية.

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