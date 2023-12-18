ريسيتال ميلادي لجوقة مار افرام السرياني في كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس في الحسكة

الحسكة-سانا

نظمت جوقة مار افرام السرياني التابعة لمركز التربية الدينية في كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس ريسيتالا دينيا بمناسبة عيد الميلاد تضمن تراتيل دينية وأغاني وطنية حملت معاني المحبة والسلام، فيما حيا المشاركون قطاع غزة وصمود شعبها في وجه العدوان الإسرائيلي الفاشي.

وفي تصريح لمراسل سانا قال مطران الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس المطران مار موريس عمسيح: //رسالتنا اليوم من الجزيرة إلى العالم لنقول المجد لله في الأعالي وفي الناس المسرة سائلين وليد المغارة السيد المسيح أن يحل أمنه وسلامه في العالم، وكل عام وشعبنا وسوريتنا وجيشنا بخير والرحمة لشهداء سورية وغزة.

وقالت قائدة جوقة مار افرام السرياني ليدي عسكر: قدمنا اليوم مجموعة تراتيل دينية خاصة بعيد الميلاد منتظرين قدوم طفل المغارة ليعم الأمن والسلام على كل العالم، إضافة إلى أغان وطنية تحدثت عن المحبة والسلام، وندعو ونصلي دائما لأطفال غزة وأن يتوقف هذا العدوان على أهلها.

الإداري في جوقة مار افرام السرياني الدكتور الياس سعيد قال: رسالتنا لكل العالم أننا شعب سلام ونريد الأمن والسلام لكل العالم، وندعو ونصلي لتخليص أطفال سورية وغزة وأن تزول الغمامة عن كل العالم لينعم بالأمن والاستقرار ويعيش بسلام.

وحيا المشاركون في الريسيتال أبناء قطاع غزة وصمود شعبها في وجه العدوان الغاشم الذي تتعرض له دون أي مراعاة أو تفريق ليثبتوا الهمجية التي يتبعونها ضاربين كل القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط.