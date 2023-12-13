سرايا القدس: المقاومة تخوض حرباً مفتوحة مع العدو الصهيو-أمريكي وتكبده خسائر فادحة

القدس المحتلة-سانا

أكدت سرايا القدس في المقاومة الفلسطينية أنها تخوض إلى جانب كل فصائل المقاومة في قطاع غزة حرباً مفتوحة ضد العدو الإسرائيلي دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشيرة إلى تكبيد العدو عشرات القتلى ومئات الإصابات.

وقال المتحدث باسم سرايا القدس في بيان اليوم: “المقاومة تخوض اليوم حرباً مفتوحة مع العدو الصهيو-أمريكي للشهر الثالث وتتصدى لقوات الاحتلال في كل محاور التوغل في القطاع، واشتبك مقاتلونا مع جنود العدو من المسافة صفر وقضوا على العشرات منهم وأصابوا المئات، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من الآليات والمدرعات وناقلات الجند، بالتوازي مع استهداف مستوطنات الاحتلال ومواقعه بالصواريخ وقذائف الهاون رداً على مجازره المتواصلة في القطاع”.

وتابع المتحدث: “إن مصير محتجزي الاحتلال لدينا لن يخرج عن احتمالين، إما القتل بالقصف الإسرائيلي وبالمحاولات الغبية للوصول إليهم، أو العودة لمبادلتهم بأسرانا في معتقلات الاحتلال تحت سقف وقف إطلاق النار التام في قطاع غزة”، مضيفاً: “مهما طالت الحرب فنحن أهل لها، والعدو الجبان يرتكب المزيد من المجازر كلما تجرع الهزيمة على أيدي الثابتين في أرضهم”.

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