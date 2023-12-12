احتفالية لجمعية (إشراقة أمل) في القنيطرة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص لذوي الإعاقة

القنيطرة-سانا

نظمت جمعية “إشراقة أمل” للأشخاص ذوي الإعاقة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان “بالمحبة والأمل نرتقي” وذلك في صالة المركز الثقافي بتجمع البطيحة في محافظة القنيطرة.

وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة القنيطرة ومنظمات إنسانية غير حكومية إضافة للفصائل الفلسطينية والمجتمع الأهلي والمحلي عرض عمل مدمج ومشترك بالأنشطة التطبيقية بين طلاب سليمين معافين وطلاب الجمعية من ذوي الإعاقة وعرض فيلم قصير لنشاطات وفعاليات الجمعية خلال الأشهر الأربعة الماضية من بداية انطلاقها.

تلا ذلك الإعلان عن إشهار افتتاح الجمعية إضافة إلى تقديم فقرات فنية وغنائية لأطفال الجمعية وفقرات تمثيلية وكوميدية للأطفال.

مدير الشؤون الاجتماعية والعمل تكليفاً هلال النادر لفت في تصريح لمراسل سانا إلى أن جمعية “إشراقة أمل” أثبتت تميزها خلال فترة قياسية وقصيرة من خلال تأمين الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة وتوفير أخصائيات اجتماعيات يعنين بالحالات الموجودة، مؤكداً أهمية دور المديرية في المرحلة المقبلة للتعاون مع الجمعيات المتخصصة بهذه الشريحة لتوفير المستلزمات والاحتياجات اللازمة، دالا على وجود ما يقارب ثلاثة آلاف بطاقة معاق صادرة من مديرية الشؤون الاجتماعية.

رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد خير ذيابات بين أن الجمعية هي الأولى من نوعها في تجمع البطيحة وتضم 40 طالباً ضمن فئة عمرية من 5 إلى 15 عاماً يتم دعمهم بمختلف الوسائل التعليمية والتدريبية تحت إشراف 8 معلمات اختصاصيات تربية خاصة، إضافة إلى تقديم خدمات رعاية المساعدات والمستلزمات الطبية والعلاجية لـ 130 شخص فوق عمر 15 عاماً مسجلين على قيود الجمعية ولديهم بطاقات إعاقة صادرة عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

بدوره أمين سر الجمعية أحمد أبو عيشة أكد أن صلب اهتمام الجمعية يتركز على هذه الشريحة وكيفية دمجها بالمجتمع مع أهمية دور الفعاليات والنشاطات المختلفة من رسم وتلوين ولعب ورياضة وأعمال أخرى في تعزيز الجانب النفسي والمعنوي لهذه الفئة والتي تساعدهم على تطوير أنفسهم بسرعة.

ولفت عضو مجلس الشعب بمحافظة القنيطرة رأفت بكار إلى أن الجمعية باكورة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في تجمع البطيحة للعناية بهذه الشريحة، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين مديريات الشؤون الاجتماعية والصحة والأوقاف وفرع الهلال الأحمر العربي السوري بالقنيطرة وتوحيد الجهود الإغاثية والإنسانية لضمان وصول المعونات المادية والإنسانية إلى جميع المعوقين.

محمد العمر

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