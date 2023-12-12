مقطوعات تنادي بالحب والسلام على مسرح ثقافي حمص

حمص-سانا

أحيا كورال لقاء أمسية موسيقية كلاسيكية بعنوان ” نغني للحب والسلام” بقيادة “سهير صوان” وسط حضور جمهور واسع على مسرح قصر الثقافة بحمص.

الأمسية التي نظمها الملتقى الثقافي اليسوعي بالتعاون مع مديرية الثقافة بحمص تضمنت 13 مقطوعة تعبر عن الحب والسلام وتنوعت بين مقطوعات كلاسيكية شرقية وغربية لمؤلفين عالميين ومقطوعات شعبية أداها الكورال المؤلف من 22 شاب وشابة برفقة خمسة عازفين.

وبدأت الأمسية بمقطوعة إيطالية تأليف “انريكو كانيو” يصف فيها شدة حب جندي يقاتل على الجبهة وهو متلهف للقاء محبوبته تلتها توليفة منوعة من أغاني ملحم بركات ونصري شمس الدين وفيروزيات و مقطوعة “بالينا” لتشيكوفسكي ومقطوعة قصيرة كنسية لموزارت “السلام عليك أيها الجسد الحقيقي” لتختتم الأمسية بمقطوعة “زهرة المدائن” بتوزيع جديد.

وأشارت قائد الكورال “سهير صوان” في تصريح لـ سانا إلى أن الأمسية هي الثانية للكورال بعد تأسيسه العام الماضي، وتم اختيار عنوانها انطلاقاً من حالة الحب والسلام والعيش بمحبة ضمن الظروف التي نعيشها وخاصة مع ما يمارسه الاحتلال الصهيوني من إجرام بحق الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن الموسيقى والأغاني تصطحب المستمع إلى حياة ملؤها الجمال وتتحدى الموت والدمار.

بدوره لفت الأب طوني حمصي مدير الملتقى الثقافي اليسوعي إلى أن فقرات الأمسية الموسيقيّة الراقية تحمل دعوة إلى التذوّق الباطنيّ من أجل الحبّ والسلام في العالم، مبيناً أن الملتقى يهدف إلى بناء السلام والحبّ من خلال الفن والثقافة.

رشا محرز

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