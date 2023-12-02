تأهل العربي والرحى وأكاديمية السوبر لنهائي دوري السويداء بكرة القدم للبراعم

السويداء-سانا

تأهل فريقا العربي والرحى إلى نهائي دوري السويداء بكرة القدم للبراعم لمواليد 2012 و 2013 بعد تغلبهما في الدور نصف النهائي للبطولة اليوم على فريقي أكاديمية آيسات وشهبا.

ففي المباراة الأولى التي استضافها الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية تغلب فريق العربي على أكاديمية آيسات بسبعة أهداف مقابل هدف، فيما فاز بالمباراة الثانية التي تلتها على أرض الملعب ذاته فريق الرحى على شهبا بهدف دون مقابل.

وفي منافسات فئة مواليد 2014 و 2015 بلغ فريقا العربي/ أ/ وأكاديمية السوبر المباراة النهائية بعد فوز الأول على العمال بثمانية أهداف دون مقابل، والثاني على الرحى 4/ صفر، وذلك في الدور نصف النهائي للبطولة.