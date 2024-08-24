فريق العربي يحرز لقب بطولة السويداء بكرة القدم للبراعم

السويداء-سانا

أحرز فريق العربي لقب بطولة السويداء التنشيطية بكرة القدم للبراعم لمواليد 2015 و2016 التي استضافت مبارياتها ملاعب مدينة المزرعة الرياضية.

ففي منافسات مواليد 2015 التي أقيمت مبارياتها من خلال مجموعتين ضمت الأولى “العربي ألف والقريا وأكاديمية آيسات”، والثانية “العربي باء والعمال والشبيبة والرحى” حقق العربي ألف اللقب بتغلبه في المباراة النهائية للبطولة على فريق القريا بستة أهداف مقابل هدفين.

وكان فريق العربي ألف تغلب في الدور قبل النهائي للبطولة على فريق العمال 4-1، وفي الدور الأول على القريا 8-4، وأكاديمية آيسات 9 صفر، بينما تغلب فريق القريا في الدور الأول على أكاديمية آيسات 8-1، وفي الدور قبل النهائي على العربي باء -5-4.

وجاء فوز فريق العربي ألف في فئة مواليد 2016 التي أقيمت منافساتها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة بمشاركة فرق “العربي ألف والعربي باء والرحى والعمال” بتغلبه على فرق؛ العمال 15- صفر والرحى 9-1 والعربي باء 9-6، بينما حل العربي باء ثانياً بتغلبه على العمال 9- صفر والرحى 4-1.

وأشار رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم بالسويداء كمال مرشد في تصريح لمراسل سانا إلى أن هذه البطولات التنشيطية تقام لأول مرة بالمحافظة لأكثر من فئة خاصة بالبراعم كمبادرة لتنشيط واقع اللعبة، مبيناً أنها شهدت العديد من المباريات ومشاركة عدد من الأندية والأكاديميات الخاصة مع نجاح تنظيمي لمنافساتها، وأفرزت مواهب ينتظرها مستقبل واعد.

عمر الطويل

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