اللجنة الفرعية الزراعية بالحسكة تبحث سبل تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي

الحسكة-سانا

بحثت اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة الحسكة الواقع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وإمكانية تأمين قسم من مستلزمات الإنتاج، وزيادة المقنن العلفي لدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

ولفت محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح إلى أن اللجنة الزراعية ستقوم بدراسة الواقع، ورفع مجموعة من التوصيات والمقترحات لرئاسة الحكومة تشمل تأمين قسم من مستلزمات الإنتاج الزراعي من المحافظات الأخرى، كالأسمدة والبذار وزيادة المقنن واللقاحات البيطرية للثروة الحيوانية في كل مناطق المحافظة.

من جانبه طالب رئيس اتحاد فلاحي المحافظة عبد الحميد الكركو بضرورة تأمين الحد الأدنى من مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين كالمحروقات والأسمدة والبذار.

وأكد مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس علي خلوف استمرار أعمال الزراعة للموسم الشتوي 2023-2024، وبلغت المساحات المزروعة نحو 50 بالمئة من المساحة المخطط زراعتها في كل مناطق المحافظة، مبيناً أن الخطة الزراعية للموسم الحالي تتضمن زراعة 93120 هكتار قمح مروي، و430692 هكتار قمح بعل.

وأضاف خلوف: إن واقع الثروة الحيوانية مقبول لتاريخه، نتيجة توافر بقايا المحاصيل الزراعية، داعيا إلى ضرورة زيادة المقنن، وتوزيعه لكل المربين للحفاظ على الثروة الحيوانية، وخاصة في ظل غلاء أسعار الأعلاف في الأسواق المحلية.

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