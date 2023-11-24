نوبوا يؤدي اليمين رئيساً جديداً للإكوادور

كيتو-سانا

أدى دانييل نوبوا اليمين الدستورية كرئيس جديد للإكوادور، متعهداً بالحد من العنف وخلق فرص عمل من خلال إصلاحات تشريعية عاجلة.

وذكرت وكالة رويترز أن نوبوا البالغ من العمر 35 عاماً فاز في جولة انتخابات الإعادة التي أجريت في تشرين الأول الماضي.

وفي الكلمة التي ألقاها بعد أداء اليمين أشار نوبوا إلى أنه على الرغم من الأوقات العصيبة التي تمر بها الإكوادور إلا أنه قرر الترشح للرئاسة من أجل مصلحة البلاد، وبرؤية شبابية تنفصل عن السياسة المعتادة.

وقال نوبوا: “أدعو الجميع إلى العمل معا ضد الأعداء المشتركين المحاولين نشر العنف والبؤس”، وأضاف: “المهمة صعبة والأيام قليلة”.

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