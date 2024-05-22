رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من خطورة تصاعد جرائم واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من خطورة تصاعد جرائم واعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة.

ونقلت وكالة وفا عن مصطفى قوله اليوم: إن عصابات المستوطنين صعدوا منذ العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة اقتحاماتهم وإرهابهم ضد المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، واعتداءاتهم على الأراضي والممتلكات في الضفة الغربية، ما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب محاسبة المجرمين فوراً.

وطالب مصطفى المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم لوقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه ومخططاته الاستيطانية، مؤكداً أن الصمت حيال هذا الإرهاب وغياب المساءلة عن جميع الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني يشجعه على التمادي بارتكاب المزيد من الانتهاكات، والتنكيل بحقهم والاستيلاء على أراضيهم، تمهيداً لتحويلها إلى مستوطنات.

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