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إصابة فلسطيني واعتقال 13 آخرين في الضفة الغربية

2023-11-24

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني واعتقل 13 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب أريحا وقرية ترقوما غرب الخليل وبلدة قفين شمال طولكرم والبلدة القديمة وقرية كفر قليل في نابلس، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة فلسطيني واعتقال 13 آخرين بينهم اثنان من الأسرى المحررين، إضافة إلى حرق مركبتين وعدد من المحال التجارية.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب واعتقل آخرون أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة الغربية.

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