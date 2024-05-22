مظاهرة في باريس لوقف تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي

باريس-سانا

شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات طالب خلالها متظاهرون متضامنون مع الفلسطينيين بمنع شركات أسلحة “إسرائيلية” من المشاركة في المعرض الأوروبي الدولي للدفاع والأمن “يوروساتوري” المزمع في حزيران المقبل.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المتظاهرين احتشدوا بالقرب من وزارة الدفاع الفرنسية وطالبوا بلادهم بوقف تجارة الأسلحة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومنع شركات أسلحة “إسرائيلية” من المشاركة في المعرض الأوروبي الدولي للدفاع والأمن “يوروساتوري” المزمع في الفترة من الـ 17 حتى الـ 21 من حزيران المقبل.

وردد المشاركون في الاحتجاجات شعارات مثل: “أوقفوا تسليح إسرائيل” و”إسرائيل مجرمة والرئيس إيمانويل ماكرون شريكها”، وحملوا لافتات كتب عليها: “أوقفوا المذبحة في غزة” و”لن يتمكنوا من إسكاتنا”.

ويقام معرض “يوروساتوري” مرة كل سنتين وسيقام في حزيران المقبل في باريس، وتشارك فيه شركات تنتج الأسلحة من جميع أنحاء العالم.

وشهدت نسخة عام 2022 من المعرض مشاركة نحو1743 شركة من 63 دولة.

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