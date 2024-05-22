في اليوم الـ 229 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة…35709 شهداء و79990 جريحاً

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 62 شهيداً و138 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية على القطاع المنكوب منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 35709 شهداء و79990 جريحاً، فيما ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقصف الاحتلال خلال الساعات الأخيرة منزلاً قرب دوار الجرن في جباليا البلد شمال قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين، وسط استمرار القصف المدفعي بشكل كثيف وعنيف على عدة مناطق بجباليا البلد، في وقت أحرقت فيه قوات الاحتلال السوق الشعبي في مخيم جباليا تزامناً مع قصف منزلين في شارع الهوجا.

وفي مدينة غزة شمالاً أيضاً، قصف الاحتلال منازل قرب محطة دلول للوقود في حي الزيتون جنوب شرق المدينة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، أغلبهم أطفال ونساء، فيما واصل قصفه المدفعي العنيف على المناطق الشرقية من الحي، كما استشهد شابان وجُرح آخرون في قصف مماثل على شارع 8 في حي الصبرة جنوب المدينة.

أما وسط القطاع فقد استشهدت فلسطينية إثر قصف الاحتلال منطقة المغراقة، كما أُصيب آخرون في استهداف طيرانه مجموعة من الفلسطينيين في منطقة الزوايدة قرب جامعة القدس.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع أصيب فلسطيني مسن جراء استهداف الاحتلال فلسطينيين غرب المدينة، فيما شن طيرانه سلسلة غارات على وسط وجنوب وشرق المدينة، كما أطلقت قواته النار على مراكب الصيادين قبالة ساحل رفح.

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