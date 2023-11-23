الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: الغارة الجوية التي شنها العدو الإسرائيلي عبر طائراته الحربية مساء اليوم على منزل في بيت ياحون في صور أسفرت عن سقوط أربعة شهداء وجريح