منصور: لا بد من إنهاء العدوان الإجرامي على قطاع غزة بشكل فوري

نيويورك-سانا

طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور بإنهاء العدوان الإسرائيلي الإجرامي المتواصل على قطاع غزة بشكل حاسم وفوري.

وأكد منصور في كلمته اليوم أمام مجلس الأمن أن قوات الاحتلال لم تستطع خلال عدوانها في قطاع غزة من إخفاء نيتها في تدمير الدولة الفلسطينية وإنهاء قضية الشعب الفلسطيني عبر التحريض إلى قتله واستخدام القوة الوحشية بحقه.

وأضاف منصور أن افلات سلطات الاحتلال من المحاسبة والعقاب يشجعها على التمادي في ارتكاب الجرائم والفظائع بحق أهالي قطاع غزة، لافتاً إلى أن أهداف الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه على غزة هو التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع المحاصر الأمر الذي يعد انتهاكاً خطيرا للقانون الدولي .

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