غداً انطلاق بطولة كرة السلة الشاطئية الدولية ثلاثة ضرب ثلاثة في طرطوس

طرطوس-سانا

تنطلق غداً بطولة الرمال الذهبية الشاطئية لكرة السلة ثلاثة ضرب ثلاثة في طرطوس.

وفي تصريح لـ”سانا” قال عضو اتحاد كرة السلة ومنظم البطولة جمال الترك: إن البطولة الشاطئية الدولية تنظم لأول مرة في المنطقة، وستقام على الملاعب المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا” في مجمع الرمال الذهبية، وستعتمد على نظام اللعب (3) ضد (3).

وتتوزع البطولة بحسب الترك إلى فئتين، وهي فئة الرجال فوق الـ 23 عاماً وفئة الرجال دون الـ “21” عاماً وفق معايير الاتحاد الدولي، وهي أن يكون للاعب المشارك ملف خاص مسجل باسمه على موقع الاتحاد الدولي، لافتاً إلى أن أي مشارك في البطولة سيحصل على ترتيب محلي قاري ودولي، سواء في حال الفوز أو الخسارة، وتضم البطولة بحسب الترك 9 أندية بينها ناد لبناني.

وتضم البطولة أيضاً العديد من لاعبي منتخبنا الوطني والمنتخب الأولمبي مثل عمر إدلبي وجميل صدير وجورج نونو والحسين حسن وزكريا الحسين وعبد العزيز دبدوب.

هادي عمران

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