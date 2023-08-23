هزة أرضية بقوة  5.8 درجات تضرب الأرجنتين

بوينس أيرس-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.8 درجات على مقياس ريختر إقليم “سانتياغو ديل إستيرو” في الأرجنتين اليوم، دون ورود تقارير حول سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

ونقلت رويترز عن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني قوله: إن الهزة ضربت على عمق 575 كيلومتراً دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكان زلزال مدمر بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة سانتياغو ديل إستيرو في الـ 21 من كانون الثاني الماضي، وكان مركزه على عمق 610.7 كيلومترات.

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