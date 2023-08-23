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منتخب اللاذقية للملاكمة يحصد 11 ميدالية في بطولة الجمهورية للشباب

2023-08-23

اللاذقية-سانا

حصد منتخب محافظة اللاذقية للملاكمة 11 ميدالية خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للملاكمة للشباب التي استضافتها دمشق مؤخراً، وأحرز المركز الأول في الترتيب العام للفرق.

وأحرز الميداليات الذهبية كل من جميل جلعود بوزن 54 كغ ومحمد إسماعيل بوزن 87 كغ والحسن قادوس بوزن 60 كغ وابراهيم العلاف بوزن 86 كغ.

ونال الميداليات الفضية كل من علي علوش بوزن 71 كغ وسليمان عبدالله بوزن 67 كغ وحمزة حمود 80 كغ، أما البرونزيات فكانت من نصيب محمد بدور بوزن 81 كغ وعلي اسماعيل بوزن 63 كغ ومحمد حاج محمد بوزن92 كغ وأنس الصوفي بالوزن الثقيل.

واعتبر رئيس مكتب ألعاب القوة باللاذقية أيمن أحمد في تصريح لسانا أن إحراز المراكز المتقدمة نتيجة طبيعية وثمرة للتعاون بين جميع مفاصل اللعبة بالمحافظة ومؤشر إيجابي يدل على أن هناك عملاً حقيقياً على الأرض وخطاً بيانياً متصاعدا لتطوير اللعبة وتوسيع قاعدتها بالمحافظة.

نبيل علي

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