جامعة البعث تجري فحص مقابلة للخريجين الأوائل للتعيين كمعيدين فيها

حمص-سانا

أجرت جامعة البعث في حمص اليوم فحص مقابلة أهلية التدريس واللياقة الصحية للخريجين الأوائل للعام 2021-2022 لتعيينهم كمعيدين في الجامعة، والبالغ عددهم 14 خريجاً وخريجة.

وبين الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث لمراسلة سانا أهمية تلك اللقاءات مع الخريجين الأوائل، بهدف فحص أهلية الأوائل لتعيينهم كمعيدين وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2015، لافتاً إلى أن الفحص يحدد القدرات العلمية للخريج، إضافة إلى اللياقة الصحية التي يجب أن يتمتع بها من خلال اعتماد عدة معايير، منها سلامة الحواس والسمات الشخصية والمحاكمة المنطقية والسيطرة على ردة الفعل، إضافة إلى اللغة المستخدمة والثقافة العامة.

بدوره أشار الدكتور معن سلامة نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية إلى أنه يتم تسهيل كل الإجراءات لتعيين الخريجين الأوائل كمعيدين وفق الاختصاصات المعتمدة بقرار من مجلس التعليم العالي، كما يتم العمل على إيفادهم داخلياً أو خارجياً لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه ليصبحوا أعضاء في الهيئة التدريسية في الجامعة.

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