بامفيلوفا: الاستعدادات جارية لانتخاب رئيسي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون

موسكو-سانا

أكدت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا أن الاستعدادات جارية لعقد انتخابات لاختيار رئيسي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون كجزء من روسيا الاتحادية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي عن بامفيلوفا قولها اليوم خلال المنتدى الانتخابي للشرق الأقصى المنعقد في مدينة خاباروفسك: “إن لجنة الانتخابات المركزية تستعد لانتخاب رؤساء هذه المناطق بالطريقة نفسها كما في جميع المدن والمقاطعات الروسية”، مشيرة إلى أنه يجري تدريب أعضاء اللجان الانتخابية وتشكيل اللجان وإشراكها في نظام الانتخابات جي أي أس، مع توفير جميع الظروف اللازمة كي تتخذ السلطات المحلية قراراتها في ضوء القانون الروسي لضمان انتخابات نزيهة.

وكان مجلس الاتحاد الروسي وافق بالإجماع في تشرين الأول الماضي على تصديق اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.

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