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القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات بدمشق وريفها

2023-04-25

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات بدمشق القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه نتيجة البحث والمتابعة تمكن فرع مكافحة المخدرات بدمشق من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في محلتي الزاهرة بدمشق وحرستا بريف دمشق، وبحوزتهم 6.500 كيلو غرامات من مادة الحشيش المخدر، و2500 حبة كبتاغون مخدرة و 10 غرامات من مادة الكريستال المخدرة.

وبينت الوزارة أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بحيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة ضمن مدينة دمشق وريفها بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين، جار البحث عنهم، حيث تم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.

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