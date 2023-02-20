الرئيس الأسد في زيارة عمل لسلطنة عمان

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وصول قافلة مساعدات أردنية إلى معبر نصيب محملة بـ 54 طناً من المواد الإغاثية
2023-02-20
الزراعة تشارك في اجتماعات مجموعة العمل والتركيز على التوفير الآمن للأغذية والمساعدات الإنسانية
2023-02-20
سفارة سورية بموسكو تواصل استقبال الوفود الدبلوماسية والرسمية والمساعدات للمتضررين من الزلزال
2023-02-20
السفارة السورية في القاهرة تواصل تقبل التعازي بضحايا الزلزال من وفود إعلامية وسياسية وشعبية
2023-02-20
وفود حزبية ودبلوماسية تقدم التعازي بضحايا الزلزال في السفارة السورية بهنغاريا
2023-02-20
السفارة السورية في طهران تستقبل المزيد من التبرعات والمساعدات للمتضررين من الزلزال
2023-02-20
بمشاركة سورية… افتتاح معرض غولفوود 2023 في دبي
2023-02-20
محليات
محافظة ريف دمشق تزيل التعديات على نهر الأعوج
2023-02-20
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تمنح تصريحاً نهائياً لتطبيق (مفكرة المحامي)
2023-02-20
رجال فوج إطفاء اللاذقية… بطولات تجاوزت الواقع والإمكانات لمواجهة آثار الزلزال
2023-02-20
مخلوف يبحث مع نائب المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي آلية تشميل متضرري الزلزال بمساعدات البرنامج
2023-02-20
صباغ للسفير البحريني بدمشق: سورية حريصة دوماً على العمل العربي المشترك
2023-02-20
مبادرة لجمعية الرعاية الاجتماعية في حماة لدعم المتضررين من الزلزال
2023-02-20
فريق الطوارئ بالجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق يساهم في إغاثة متضرري الزلزال
2023-02-20
رياضة
روما يهزم فيرونا بالدوري الإيطالي
2023-02-20
أتلتيكو مدريد يفوز على أتليتك بلباو في الدوري الإسباني
2023-02-19
الفارسة السورية ماسة عدنان تحرز المركز الثاني لكأس رئيس دولة الإمارات للقدرة
2023-02-19
يوفنتوس يهزم سبيزيا في الدوري الإيطالي لكرة القدم
2023-02-19
الروسي مدفيديف يتوج ببطولة روتردام للتنس
2023-02-19
ميلان يهزم مونزا بالدوري الإيطالي
2023-02-18
مبادرات الأندية الرياضية في حلب لإغاثة المتضررين من الزلزل استجابة إنسانية ووطنية
2023-02-18
اقتصاد
إجازة استثمار لمشروع إنتاج أسمدة بتكلفة 13 مليار ليرة
2023-02-20
استهدفت 38 قرية بالسويداء… تدريبات وحملات توعية بأهمية الأعلاف الخضراء
2023-02-20
ألمانيا تخسر 100 مليار يورو جراء الأزمة الأوكرانية
2023-02-20
أسعار الذهب تصعد مع هبوط الدولار
2023-02-20
الدولار يتراجع عن الذروة التي حققها خلال 6 أسابيع
2023-02-20
توقعات بنمو الاقتصاد الصيني هذا العام
2023-02-20
استقرار أسعار النفط بعد تراجعها الأسبوع الماضي
2023-02-20
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الرئيس الأسد في زيارة عمل لسلطنة عمان
2023-02-20
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