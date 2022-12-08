إكثار بذار حماة: 12 ألف طن مبيعات بذار القمح لفلاحي المحافظة

حماة-سانا

كشف مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة المهندس لؤي الحصري أن الفرع باع 12 ألف طن من بذار القمح المعقم والمغربل لفلاحي المحافظة منذ بداية عمليات البيع وحتى تاريخه بشكل مباشر، أو عن طريق تمويل من المصارف الزراعية من خلال الجمعيات الفلاحية.

وأشار الحصري في تصريح لمراسل سانا إلى أن كميات البذار التي تم بيعها توزعت في مركز الفرع بمدينة حماة، والمصارف الزراعية المنتشرة بكل أنحاء المحافظة، إضافة إلى الكميات التي استجرتها المنظمات الدولية وما تزال عمليات البيع مستمرة حتى انتهاء موعد زراعة القمح للموسم الحالي.

ولفت الحصري إلى أن الفرع قام بتنظيم العقود مع عدد من الفلاحين لزراعة الحقول الإكثارية بالقمح والشعير بهدف إنتاج بذار محسنة من المحصولين تلبي حاجة المزارعين للموسم القادم، مشيراً إلى أنه تم تنظيم 639 عقداً لزراعة حقول إكثارية بالقمح، و121 عقداً لزراعة الشعير.

وبين الحصري أن عمليات غربلة وتعقيم القمح المستلم من الحقول الإكثارية الموسم الماضي ما زالت مستمرة، حيث تمت غربلة وتعقيم 17 ألف طن في مركزي الغربلة بكفربهم والمكننة الزراعية وبطاقة 200 طن بذار يومياً، لافتاً إلى أن كمية البذار الموجودة حالياً في مستودعات الفرع جيدة وتكفي لزراعة القمح في أراضي المحافظة ضمن الخطة الزراعية بهذا الموسم.

وكان الفرع باع الموسم الماضي نحو 23 ألف طن قمح.

سالم الحسين

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