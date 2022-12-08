مؤسسة الأعلاف بالسويداء: أكثر من 10 آلاف طن مبيعات النخالة

السويداء-سانا

بين مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف بالسويداء وائل النجم أن مبيعات النخالة المخصصة للأغنام والماعز والخيول والإبل تجاوزت 10 آلاف طن منذ بداية العام الحالي.

وأشار النجم في تصريح لمراسل سانا إلى أن الكميات المباعة توزعت ضمن مراكز فرع المؤسسة في شهبا والمشنف ونبع عرى وصلخد، استناداً للجداول الإحصائية المعتمدة بأعداد الثروة الحيوانية، وبسعر مدعوم قدره 800 ليرة للكيلو الواحد، وبما يقل عن سعره بالقطاع الخاص بشكل واضح.

ولفت النجم إلى توفر كميات جيدة من مادة النخالة في مستودعات الفرع وفق الحيز التخزيني لها وخاصة مع استجرار الفائض منها من مطاحن دمشق، إضافة لمطاحن السويداء، مبيناً أنه تم رفع مخصصات الرأس الواحد من المادة منذ بداية الشهر الحالي من10 إلى 15 كيلوغراماً.

و كان فرع المؤسسة العامة للأعلاف بالسويداء باع خلال العام الماضي نحو 8000 طن من المواد العلفية .

عمر الطويل

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