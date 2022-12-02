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مارتينيز يرحل عن تدريب منتخب بلجيكا

2022-12-01

الدوحة-سانا

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز رحيله عن تدريب منتخب بلجيكا عقب توديع بطولة كأس العالم قطر 2022 من دور المجموعات بعد التعادل مع كرواتيا.

وأوضح الاتحاد البلجيكي في بيان عبر موقعه الرسمي أن قرار رحيل مارتينيز اتخذ قبل انطلاق كأس العالم في قطر 2022.

وبات مارتينيز ثالث مدرب يترك منصبه إثر الخروج من كأس العالم بعد البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش (إيران) والأرجنتيني جيراردو مارتينو (المكسيك).

وسقط المنتخب البلجيكي في فخ التعادل السلبي أمام كرواتيا في ختام مباريات المجموعة السادسة من كأس العالم.

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