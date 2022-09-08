تروتنيف: اتفاقيات بقيمة أكثر من 50 مليار دولار في ختام منتدى الشرق الاقتصادي

موسكو-سانا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف أن المشاركين في المنتدى الاقتصادي الشرقي وقعوا اتفاقيات استثمار بلغ مجموعها 52.5 مليار دولار.

ونقلت وكالة تاس عن تروتنيف قوله اليوم في مؤتمر صحفي في ختام منتدى الشرق الاقتصادي: “المنتدى الاقتصادي الشرقي بدورته السابعة هو خطوة إلى الأمام في تنمية الشرق الأقصى وهو أول منتدى بعد جائحة فيروس كورونا يحضره أكثر من 7000 ضيف مع توقيع اتفاقيات يبلغ مجموعها 3.255 تريليونات روبل أي ما يعادل 52.5 مليار دولار وهذا رقم قياسي”.

وأكد تروتنيف أن القيمة الاقتصادية للشرق الأقصى زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب تحول تدفقات الصادرات نحو الشرق ما خلق تحديات جديدة وفرصاً جديدة للمنطقة مشيراً إلى أن الفرص الجديدة ترتبط بزيادة كثافة العمل مع الدول الصديقة ولا سيما في مجال تطوير التكنولوجيا.

وينعقد منتدى الشرق الاقتصادي بدورته السابعة في مدينة فلاديفوستوك الروسية وتنظمه مؤءسسة روسكونغرس تحت عنوان “على الطريق نحو عالم متعدد الأقطاب” من الخامس ولغاية الثامن من الشهر الجاري.

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