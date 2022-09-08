هبوط العقود الأميركية للغاز الطبيعي

واشنطن-سانا

هبطت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي اليوم نحو أربعة في المئة إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع بينما يتجه الإنتاج لتسجيل مستوى قياسي شهري وبينما هوت الأسعار العالمية للنفط والغاز.

وذكرت رويترز أن عقود الغاز الطبيعي تسليم تشرين الأول أنهت جلسة التداول منخفضة 30.3 سنتاً أو 3.7 بالمئة لتسجل عند التسوية 7.842 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وما زالت العقود الآجلة الأمريكية للغاز مرتفعة نحو 110 بالمئة حتى الآن هذا العام في حين يجري تداول الغاز حول 61 دولاراً للمليون وحدة حرارية في أوروبا وحول 55 دولاراً في آسيا ويمثل ذلك هبوطاً قدره 12 بالمئة في أسعار الغاز الأوروبية.

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