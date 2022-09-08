أمير عبد اللهيان: لن نتجاوز خطوطنا الحمراء على الصعيد النووي

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده لن تتجاوز خطوطها الحمراء على الصعيد النووي قيد ذرة وهي تتحرك بجدية في هذا الاتجاه.

وقال عبد اللهيان: إنه لا يوجد أي إجراء سياسي أو أمني يمكن أن يتجاهل إيران ودورها الفاعل في المنطقة بأكملها رداً على الاتهامات التي وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وادعاءاتها بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بـ 19 مرة الحد المسموح به.

وأضاف عبد اللهيان: إن السياسة الخارجية لإيران مع دول العالم متوازنة كونها لا تربط مصير علاقاتها مع الدول الأخرى بالاتفاق النووي مشدداً على أن النهج الإيراني ثابت ولا يخضع لأي تهديد.

وكان عبد اللهيان أكد في الثامن من آب الفائت ضرورة أن يضمن الاتفاق النهائي حول ملف إيران النووي الجاري بحثه في مفاوضات فيينا جميع حقوق الشعب الإيراني ومصالحه.

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