دونيتسك: مقتل 4 جنود خلال تأدية واجبهم بالدفاع عن أراضي الجمهورية

دونيتسك-سانا

أعلن نائب قائد قوات جمهورية دونيتسك الشعبية إدوارد باسورين مقتل أربعة جنود من دونيتسك وإصابة سبعة آخرين بجروح خلال تادية واجبهم بالدفاع عن بلدهم.

ونقلت وكالة تاس عن باسورين قوله في تقرير نشره الجهاز الصحفي لقوات دونيتسك على قناة تلغرام أمس: “نأسف للإعلان عن مقتل أربعة من المدافعين عن جمهورية دونيتسك الشعبية وإصابة سبعة آخرين خلال قيامهم بواجبهم القتالي خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأطلقت قوات كييف أكثر من 280 قذيفة وصاروخا باتجاه أراضي الجمهورية في الفترة المشمولة بالتقرير بما في ذلك صواريخ غراد وقذائف هاون ومدفعية.. وتعرضت 15 منطقة مأهولة للنيران وألحقت أضراراً بـ 17 منزلاً وبنى تحتية مدنية.

وكانت دونيتسك الشعبية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل مدني جراء القصف الأوكراني على مستوطنة كراسني بارتيزان في الجمهورية.

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