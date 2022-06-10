أوربان: سياسة العقوبات وحظر الغاز الروسي ستدمر اقتصاد أوروبا

بودابست-سانا

حذر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان من أن إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على روسيا وحظر الغاز الروسي سيدمر اقتصاد أوروبا بأكملها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أوربان قوله في تصريح لإذاعة كوسوت “إن على الاتحاد الأوروبي تغيير استراتيجيته ببطء لأنه مع التضخم سنفلس.. يريدون فرض حظر على الغاز وحينها ستدمر أوروبا بأكملها”.

وكان وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أكد الأربعاء الماضي أن السياسة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي حالياً “مرهقة وخاطئة للغاية” مشدداً على أن بلاده لا تزال مقتنعة بأن العقوبات لا ينبغي أن تنطبق على إمدادات الغاز الروسي والتي دونها لا يستطيع الاقتصاد الأوروبي في الوقت الراهن أن يبقى على قيد الحياة.

وأضاف “إن هنغاريا مهتمة “باتحاد أوروبي ناجح وموحد” فالاتحاد لا يحتاج لصيغة الولايات المتحدة الأوروبية وإنما يحتاج إلى دول أعضاء أقوياء”.

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