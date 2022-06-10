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مسؤول في خيرسون: فتح الحدود مع شبه جزيرة القرم سيسهل تصدير الحبوب

2022-06-10

موسكو-سانا

أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون كيريل ستريموسوف اليوم عن خطط لإزالة الحدود بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم في المستقبل ما سيسهل من عملية تصدير الحبوب.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ستريموسوف قوله في مقابلة مع برنامج سولوفيوف لايف: “أعتقد أنه في المستقبل ستزال هذه الحدود تماماً وسيبدأ تدفق الحبوب والأغذية الأخرى ليس فقط إلى روسيا ولكن أيضاً إلى دول أخرى”.

إلى ذلك وفي وقت سابق قال فلاديمير روغوف عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه.. إنه سيتم إجراء استفتاء حول انضمام منطقتهم إلى روسيا هذا العام وإن الاستعدادات بدأت له وستستغرق عدة أشهر.

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