تحصين أكثر من 36 ألف رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية في درعا

درعا-سانا

حصنت دائرة الصحة الحيوانية في مديرية زراعة درعا 36330 رأساً من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية.

وبين رئيس الدائرة الطبيب البيطري عاطف العاسمي لمراسل سانا أن حملة التحصين تم تنفيذها في شهري نيسان وأيار من خلال المراكز البيطرية المنتشرة بالمحافظة والبالغ عددها 51 مركزاً ضمن الوحدات الإرشادية مؤكداً أن اللقاح مجاني.

ولفت إلى أن واقع القطيع في المحافظة جيد ولا توجد أمراض معدية أو سارية بفضل الرعاية البيطرية المستمرة والحملات المتتابعة على مدار العام.

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