وزير النفط الإيراني: تطوير التعاون بين إيران وروسيا يساعد بإفشال الحظر المفروض على البلدين

طهران-سانا

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن بلاده تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 40 مليار دولار في العام معتبراً أن التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين يوفر إمكانية إفشال الحظر الغربي المفروض عليهما.

ونقلت وكالة ارنا عن أوجي قوله في تصريح صحفي أمس على هامش اجتماع وفدي إيران وروسيا الاقتصاديين والتجاريين رفيعي المستوى في طهران “إن البلدين يمتلكان طاقات جيدة في مختلف المجالات منها البنكية والنقل والزراعة والطاقة النووية والصناعة والتجارة الحرة”.

وأضاف: “قررنا في المجال النفطي الذي يعد من أهم محاور المحادثات استعمال العملة الوطنية للبلدين في العلاقات الثنائية والمعاهدات النقدية الثنائية”.

وأشار أوجي إلى أن إيران وروسيا كليهما تواجهان الحظر الغربي الظالم لافتاً إلى أنه وفي ظل التعاون وتطوير العلاقات تتوفر إمكانية إفشاله.

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