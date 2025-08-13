وزير الصحة السوري: إعادة المفصولين بسبب مشاركتهم الثورية من أولويات الوزارة

دمشق-سانا

أكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على إعادة المفصولين من العمل بسبب مشاركتهم الثورية ضد النظام البائد، كونها من أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأوضح الدكتور العلي في تصريح لمراسلة سانا أن الوزارة تتابع مع وزارة التنمية الإدارية ملف المفصولين لمعالجة طلباتهم، وفقاً للأطر القانونية المعتمدة لضمان استعادة حقوقهم، مشيراً إلى أن القائمة التي صدرت اليوم تضمنت 6120 اسماً من المفصولين، وهي ثاني قائمة تصدر بعد شهر من صدور القائمة الأولى الشهر الماضي التي تضمنت 994 اسماً.

وبين العلي أن الوزارة ستواصل العمل على معالجة باقي الطلبات تباعاً وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبما يضمن إعادة الحقوق لأصحابها، مجدداً التزامها بدعم حقوق العاملين المفصولين بسبب الثورة ومواقفهم الثابتة في رفض ممارسات النظام البائد.

ونشرت وزارة التنمية الإدارية اليوم أسماء المفصولين تعسفياً، من وزارات الإعلام والصحة والأوقاف، بسبب مواقفهم ومشاركاتهم الثورية ضد النظام البائد.