الجيش النيجري: مقتل 40 إرهابياً خلال صد هجومهم في بحيرة تشاد

نيامي-سانا

أعلنت النيجر أن قواتها قضت على نحو 40 إرهابياً من تنظيم بوكو حرام في جزر داخل بحيرة تشاد الواقعة بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الدفاع النيجرية قولها في بيان “إن حوالي مئة من مسلحي بوكو حرام حاولوا فجر يوم أمس على متن أربعة مراكب كبيرة وزورق مسلح شن هجوم قوي ضد عناصرنا في جزر بحيرة تشاد ولكن رد الفعل النشط من قبل هؤلاء أجبر المهاجمين على الفرار مع سقوط العديد من القتلى في صفوفهم”.

وأوضح البيان أن الجيش نفذ على الإثر عملية تمشيط في المنطقة أفضت إلى القضاء على أربعين إرهابياً وضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات ومعدات عسكرية مختلفة.

من جهة أخرى أصيب سبعة جنود بجروح في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور عربتهم خلال تنفيذهم مهمة استطلاعية حول بحيرة تشاد حسب الوزارة.

وشنت القوات التشادية والكاميرونية والنيجيرية والنيجرية المنضوية في إطار القوة العسكرية المختلطة ومقر قيادتها الرئيسي في نجامينا هجوماً منسقاً جديداً في الدول الأربع في آذار بهدف تدمير أوكار بوكو حرام والجماعات الإرهابية الأخرى التابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي.

وحوض بحيرة تشاد الذي تمتد شواطئه على البلدان الأربعة هو مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر كثيرة يستخدمها إرهابيو بوكو حرام للاختباء فيها والانطلاق منها لشن هجماتهم.

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